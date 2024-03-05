Почему Татьяна Кравченко считает Стаса Садальского опасным актером?

Татьяна Кравченко раскрыла скандальные подробности конфликта с Стасом Садальским

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Кравченко вновь вернулась к скандальным событиям, произошедшим между нею и Стасом Садальским в прошлом году. Она поделилась, что даже подумывала подать на Садальского в суд за клевету после публичного обвинения в злоупотреблении спиртным.

Фото: Телеграм-канал Стаса Садальского

Теперь она жалеет, что не стала этого делать и рассказала о недовольстве работой с ним в одной постановке. Кравченко также выразила уверенность в том, что зрители недолюбливают Садальского из-за его скандальных высказываний и поведения на сцене, утверждая, что его спектакли не пользуются популярностью.

Она также раскрыла инциденты с другими известными личностями, подчеркнув, что Садальский часто отзывается резко о других ради привлечения внимания к себе.