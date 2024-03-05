Актриса Татьяна Кравченко вновь вернулась к скандальным событиям, произошедшим между нею и Стасом Садальским в прошлом году. Она поделилась, что даже подумывала подать на Садальского в суд за клевету после публичного обвинения в злоупотреблении спиртным.
Теперь она жалеет, что не стала этого делать и рассказала о недовольстве работой с ним в одной постановке. Кравченко также выразила уверенность в том, что зрители недолюбливают Садальского из-за его скандальных высказываний и поведения на сцене, утверждая, что его спектакли не пользуются популярностью.
Она также раскрыла инциденты с другими известными личностями, подчеркнув, что Садальский часто отзывается резко о других ради привлечения внимания к себе.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.