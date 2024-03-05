Ольга Бузова пофлиртовала со звездой сериала "Слово пацана": Ты искал идеальную?

Звезда сериала "Слова пацана" Вячеслав Копейкин оробел при встрече с Ольгой Бузовой.
25-летний актёр Вячеслав Копейкин, известный по роли Турбо в сериале "Слово пацана" попытался незаметно снять на камеру телеыону Ольгу Бузову. Он шептал: "Я её нашёл".
Бузова не оставила съёмку незамеченной. Она подошла к молодому дарованию и обняла его.
"Ты искал идеальную? Вот она я! Твоя роковая ошибка", — пофлиртовала с парнишкой Ольга.
"Нашёл золотую", — ответил Копейкин, оробев.
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