Сбежавшая после начала СВО в Израиль дочь Максима Виторгана получила свою первую роль

Актер Максим Виторган рассказал о дебюте дочери Полины в израильском кино

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Актер Максим Виторган в своем блоге рассказал, что его дочь Полина исполнила свою первую роль в израильском кино.

Фото: "Rally-concert in support of Alexey Navalny 2013-09-06 4105 (cropped)" by putnik is licensed under CC BY 3.0.

Артист поздравил свою наследницу с кинопремьерой и написал, что она "очень крутая".

Полина Виторган сыграла роль в сериале "Олень", в котором рассказывается про издание газеты Элиэзера Бен Иегуды и жизнь еврейской общины в Иерусалиме в 19 веке.

Полина родилась в браке Максима Виторгана и Виктории Вербер. Помимо нее у бывших супругов есть общий сын Даниил. Наследница звезд пошла по их стопам, закончила ГИТИС и стала играть в московских театрах.

После СВО Полина и ее брат Даниил уехали в Израиль, где Виторган-младший отслужил в израильской армии обороны.

Также у Максима Виторгана есть восьмилетний сын Платон от журналистки Ксении Собчак. Известно, что мальчик носит двойную фамилию.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров проиграл дело в суде по поводу кадастровой стоимости московской квартиры.