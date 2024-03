Сбежавшая после начала СВО в Израиль дочь Максима Виторгана получила свою первую роль

Актер Максим Виторган в своем блоге рассказал, что его дочь Полина исполнила свою первую роль в израильском кино.

