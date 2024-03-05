Сбежавшая после начала СВО в Израиль дочь Максима Виторгана получила свою первую роль

Актер Максим Виторган в своем блоге рассказал, что его дочь Полина исполнила свою первую роль в израильском кино.
Артист поздравил свою наследницу с кинопремьерой и написал, что она "очень крутая".
Полина Виторган сыграла роль в сериале "Олень", в котором рассказывается про издание газеты Элиэзера Бен Иегуды и жизнь еврейской общины в Иерусалиме в 19 веке.
Полина родилась в браке Максима Виторгана и Виктории Вербер. Помимо нее у бывших супругов есть общий сын Даниил. Наследница звезд пошла по их стопам, закончила ГИТИС и стала играть в московских театрах.
После СВО Полина и ее брат Даниил уехали в Израиль, где Виторган-младший отслужил в израильской армии обороны.
Также у Максима Виторгана есть восьмилетний сын Платон от журналистки Ксении Собчак. Известно, что мальчик носит двойную фамилию.
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