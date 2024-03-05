Ксения Собчак и Тина Канделаки устроили битву образов в стиле 90-х: "Тоже не удержалась"

Ксения Собчак и Тина Канделаки опубликовали свои ретро-образы в стиле 90-х. Интернет-пользователи увидели в этом соперничество.
"Заклятые подруги" Ксения Собчак и Тина Канделаки опубликовали примерно в одно и тоже время подборку ретро-образов 90-х годов, которые сгенерировала нейросеть.
"Хотела устроить битву между современной модой и из 90-х", — написала Канделаки под снимками
"Тоже не удержалась, и вот такой "архив" получился", — отметила Собчак под фото.
Неразобравшиеся в нюансах создания фото с помощью искусственного интеллекта подписчики упрекнули звёзд в том, что они переуспердствовали с фотошопом.
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