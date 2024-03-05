Режиссер Сарик Андреасян рассказал о мерзком характере Данилы Козловского

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Сарик Андреасян вспомнил об оскорбительной переписке с Данилой Козловским

0:53
Шоу-бизнес

Режиссер Сарик Андреасян в беседе с Мадонной Мур на YouTube признался, что ему с актером и кинематографистом Данилой Козловским "не по пути".

Сарик Андреасян вспомнил об оскорбительной переписке с Данилой Козловским
Фото: youtube.com by канал Мадонна Мур is licensed under public domain

По его словам, один раз он написал ему СМС-сообщение, а Козловский ему ответил в грубой форме.

"И я подумал, что это, наверное, не очень хороший человек. И все", — заявил режиссер.

Андреасян попытался предложить актеру участие в совместном проекте и хотел выслать сценарий, но Козловский его оскорбил. Режиссер уверен, что спектакли с артистом запрещают в РФ из-за его высокомерия.

В декабре прошлого года стало известно, что в Европе пройдут гастроли Козловского — так, постановки с его участием можно будет увидеть на Кипре и в Германии.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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