Режиссер Сарик Андреасян рассказал о мерзком характере Данилы Козловского

Режиссер Сарик Андреасян в беседе с Мадонной Мур на YouTube признался, что ему с актером и кинематографистом Данилой Козловским "не по пути".
По его словам, один раз он написал ему СМС-сообщение, а Козловский ему ответил в грубой форме.
"И я подумал, что это, наверное, не очень хороший человек. И все", — заявил режиссер.
Андреасян попытался предложить актеру участие в совместном проекте и хотел выслать сценарий, но Козловский его оскорбил. Режиссер уверен, что спектакли с артистом запрещают в РФ из-за его высокомерия.
В декабре прошлого года стало известно, что в Европе пройдут гастроли Козловского — так, постановки с его участием можно будет увидеть на Кипре и в Германии.
Ранее отец Юлии Началовой рассказал о состоянии Дианы Гурцкой после смерти мужа.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.