В день смерти Сталина Ефим Шифрин вспомнил дела вождя народов: пока он убивал, он строил

Юморист Ефим Шифрин, отец которого сидел в лагерях, затронул личность Иосифа Сталина в день смерти вождя.
Ефим Шифрин не прошёл мимо памятной исторической даты.
"5 марта 1953 г. закончилась жизнь Сталина, одного из самых жестоких правителей в мировой истории", — написал юморист в своём Инстаграм*.
Он привёл слова поэта Иосифа Бродского, который обвинял в Сталина в массовых убийствах "жертв и палачей". При этом Бродский отмечал созидательное начало в правлении Сталина.
"И все это время, пока он убивал, он строил. Лагеря, больницы, электростанции, металлургические гиганты, каналы, города и т. д., включая памятники самому себе", — приводит Шифрин цитату писателя.
Ранее Ефим Шифрин рассказал о своём репрессированном на Колыму отце.
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