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В день смерти Сталина Ефим Шифрин вспомнил дела вождя народов: пока он убивал, он строил

Ефим Шифрин высказался о смерти Сталина: один из самых жестоких правителей

1:01
Шоу-бизнес

Юморист Ефим Шифрин, отец которого сидел в лагерях, затронул личность Иосифа Сталина в день смерти вождя.

Ефим Шифрин высказался о смерти Сталина: один из самых жестоких правителей
Фото: nationaalarchief.nl by Неизвестный автор is licensed under public domain

Ефим Шифрин не прошёл мимо памятной исторической даты.

"5 марта 1953 г. закончилась жизнь Сталина, одного из самых жестоких правителей в мировой истории", — написал юморист в своём Инстаграм*.

Он привёл слова поэта Иосифа Бродского, который обвинял в Сталина в массовых убийствах "жертв и палачей". При этом Бродский отмечал созидательное начало в правлении Сталина.

"И все это время, пока он убивал, он строил. Лагеря, больницы, электростанции, металлургические гиганты, каналы, города и т. д., включая памятники самому себе", — приводит Шифрин цитату писателя.

Ранее Ефим Шифрин рассказал о своём репрессированном на Колыму отце.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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