Стало известно, сколько заработал Сергей Шнуров за концерт на стадионе Лужники

Продюсер Шахиди назвал гонорар Шнурова за концерт в "Лужниках"

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Табриз Шахиди заявил, что рок-музыкант Сергей Шнуров мог заработать порядка 60 млн рублей за выступление в "Лужниках". Его слова приводит "НСН".

Фото: youtube.com by канал Ленинград is licensed under public domain

При этом эксперт считает странным платить исполнителю больше миллиона долларов, даже если речь идет про концерт в самой большой спортивной площадке страны при средней стоимости билетов в 4-5 тысячи рублей.

Бывший продюсер группы "Мумий Тролль" и певицы Земфиры* (внесена в реестр иноагентов на территории РФ) Леонид Бурлаков считает, что Шнуров вполне мог получить такие деньги, так как "умеет продавать себя".

В сентябре в "Лужниках" по неизвестным причинам отменили концерт группы "Ленинград", а ее фронтмен Сергей Шнуров отказался возвращать аванс за сорванное выступление. При подаче встречных исков от обеих сторон выяснилось, что рок-музыкант может получать до одного миллиона долларов за стадионный концерт.

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