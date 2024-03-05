Анфиса Чехова рассказала о пророческих словах матери, которая предсказала трагедию в семье

Анфиса Чехова рассказала об утрате близкого человека

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова в своем блоге сообщила о скоропостижной смерти дяди. По ее словам, мужчина ушел из жизни вследствие инсульта.

Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская is licensed under public domain

Анфиса Чехова была потрясена кончиной родственника, с которым накануне вместе ужинала.

"Вчера мы ужинали все вместе, а сегодня его не стало. Я только сейчас узнала, и пока у меня шок. Важно ценить каждый момент, проведенный вместе с любимыми людьми", — высказалась артистка.

Свою публикацию она сопроводила видеороликом, который сняла во время общения с дядей. Так, во время съемки мама телеведущей сказала, что так выглядит "прощание", потому что они уезжают. Ее слова оказались пророческими, так как ужин вышел прощальным.

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