"Связи не помогли": Шнуров захотел выгнать из "Фабрики звезд" одним из первых сына Тины Канделаки

Сын генерального директора ТНТ Тины Канделаки Леонтий попал в первую номинацию на вылет в проекте "Новая Фабрика звезд". Такое решение принял один из наставников, музыкант Сергей Шнуров.
Как пояснил второй наставник, исполнитель Сергей Жуков — номинантам нечего бояться, если они сильные и уверены в себе.
"Не надо относиться к этому как чему-то страшному и ужасному", — заверил солист группы "Руки Вверх".
Помимо Лео Канделаки претендентами на вылет стали Полина Быковская, Саша Малахов и Никита Уфимцев. Известно, что после первого отчетного концерта шоу покинут сразу два участника.
Сам Леонтий стойко перенес выбор наставников и отметил, что знает о своих косяках. Больше всего его радует, что в ближайшем концерте ему выпала честь исполнить свою песню вместе с легендарной группой "Ленинград".
Ранее супруга Тимура Хайдарова оказалась в больнице во время беременности.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.