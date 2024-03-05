"Связи не помогли": Шнуров захотел выгнать из "Фабрики звезд" одним из первых сына Тины Канделаки

Сын Тины Канделаки оказался первым номинантом на вылет в "Новой Фабрике звезд"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын генерального директора ТНТ Тины Канделаки Леонтий попал в первую номинацию на вылет в проекте "Новая Фабрика звезд". Такое решение принял один из наставников, музыкант Сергей Шнуров.

Фото: rutube.ru by "Новая фабрика звезд" is licensed under public domain

Как пояснил второй наставник, исполнитель Сергей Жуков — номинантам нечего бояться, если они сильные и уверены в себе.

"Не надо относиться к этому как чему-то страшному и ужасному", — заверил солист группы "Руки Вверх".

Помимо Лео Канделаки претендентами на вылет стали Полина Быковская, Саша Малахов и Никита Уфимцев. Известно, что после первого отчетного концерта шоу покинут сразу два участника.

Сам Леонтий стойко перенес выбор наставников и отметил, что знает о своих косяках. Больше всего его радует, что в ближайшем концерте ему выпала честь исполнить свою песню вместе с легендарной группой "Ленинград".

Ранее супруга Тимура Хайдарова оказалась в больнице во время беременности.