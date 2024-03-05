"Хочу перед вами извиниться": скандальная звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый выступил с неожиданный обращением

Российский актер Никита Кологривый записал видеообращение к фанатам, в котором публично извинился за то, что не смог уделить время всем желающим и сфотографироваться на съемках фильма "Возвращения попугая Кеши".
Артист признался, что не был готов к такому количеству публики, так как занят в съемочном процессе.
"Нам трудно, мы стараемся и вас не обидеть, и поработать, и снять кино. Сочи — курортный город, съемочные локации здесь трудные для доступа — это все туристические места. Прошу не обижаться, набраться терпения, я буду изо всех сил стараться уделить время", — заявил актер.
Никита Кологривый принимает участие в киноленте "Возвращение попугая Кеши", съемки которого проходят в городе Сочи. В своем блоге он активно делится впечатлениями и локациями, поэтому фанаты буквально ходят за ним по пятам и пытаются сфотографироваться.
В новой картине Кологривый играет роль Митяя — учителя географии из Сочи, в руках которого оказывается говорящий попугай. Выход фильма запланирован на осень 2024 года.
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