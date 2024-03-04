Актрису Светлану Ходченкову пристыдили за неприличный снимок в социальных сетях

Актрисе Светлане Ходченковой пришлось удалить откровенную фотографию, которая вызвала бурю негатива у сетевых моралистов.
Светлана Ходченкова отправилась отдыхать на африканский континент. Курортный контент, однако, пришёлся по вкусу не всем интернет-пользователям.
На фото звезда кинематографа запечатлена в откровенном наряде с раздвинутыми ногами.
Блюстители морали и нравственности в Сети принялись ругать актрису за пикантный снимок.
"Когда показывать больше нечего";
"Светлана пошла на крайние меры, а принц всё не появлялся!";
"Может взломали?" — оставляли комментарии под фото фолловеры.
Другая часть подписчиков, наоборот, поддержала Светлану и отметила, что актриса находится в отличной физической форме.
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