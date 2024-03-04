Актёр Юрий Яковлев рассказал про его дело с наркотиками: оказался рядом с закладкой

Актёра Юрия Яковлева отпустили под обязательство после задержания с наркотиками

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Юрий Яковлев, известный по ролям в сериалах "Ранетки" и "Папины дочки", был задержан полицией в Москве с наркотиками. Позже его отпустили под обязательство о явке.

Фото: МВД Медиа

Яковлев заявил, что не имел отношения к наркотикам, а просто оказался рядом с местом, где была спрятана закладка. Яковлев рассказал тг-каналу SHOT, что у него изъяли телефон на время разбирательств.

Ему грозит до трёх лет лишения свободы по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка".

Как ранее сообщалось, 22 февраля сотрудники полиции, патрулировавшие столичный район Ясенево, заметили подозрительного мужчину, который что-то закапывал в сугроб.