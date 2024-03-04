Актёр Юрий Яковлев рассказал про его дело с наркотиками: оказался рядом с закладкой

Актёр Юрий Яковлев, известный по ролям в сериалах "Ранетки" и "Папины дочки", был задержан полицией в Москве с наркотиками. Позже его отпустили под обязательство о явке.
Яковлев заявил, что не имел отношения к наркотикам, а просто оказался рядом с местом, где была спрятана закладка. Яковлев рассказал тг-каналу SHOT, что у него изъяли телефон на время разбирательств.
Ему грозит до трёх лет лишения свободы по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка".
Как ранее сообщалось, 22 февраля сотрудники полиции, патрулировавшие столичный район Ясенево, заметили подозрительного мужчину, который что-то закапывал в сугроб.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.