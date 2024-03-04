"Всё состоится": Орбакайте заявила, что ее поклонникам не о чем переживать

Кристина Орбакайте опровергла слухи о массовой отмене своих концертов в России

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте опровергла слухи о том, что её концерты в России были отменены, подтвердив, что планируемое выступление в Москве все еще состоится. Певица также отказалась комментировать вопросы о её матери, Алле Пугачёвой.

Фото: ВК-аккаунт Кристины Орбакайте

Она приехала из Санкт-Петербурга в Москву на поезде, приобретя билет в самом роскошном классе "Гранд империал" с отдельной уборной.

Ранее сообщалось, что Орбакайте живет в Нью-Йорке, но певица заявила, что постоянно проживает в России.