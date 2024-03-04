"Всё состоится": Орбакайте заявила, что ее поклонникам не о чем переживать

Кристина Орбакайте опровергла слухи о том, что её концерты в России были отменены, подтвердив, что планируемое выступление в Москве все еще состоится. Певица также отказалась комментировать вопросы о её матери, Алле Пугачёвой.
Она приехала из Санкт-Петербурга в Москву на поезде, приобретя билет в самом роскошном классе "Гранд империал" с отдельной уборной.
Ранее сообщалось, что Орбакайте живет в Нью-Йорке, но певица заявила, что постоянно проживает в России.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.