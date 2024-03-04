На концерте в Санкт-Петербурге Кристина Орбакайте заявила, что она живёт в России

Певица Кристина Орбакайте удивила публику, отвечая на вопрос журналистов.
Дочь Аллы Пугачёвой после своего выступления в Санкт-Петербурге встретилась с журналистами. Представители СМИ поинтересовались у певицы, надолго ли она приехала в Россию.
"Я здесь живу", — объяснила Орбакайте.
Это озадачило публику, так как известно, что дочь Примадонны несколько лет проживает в США с мужем и дочерью.
На своём выступлении в Питере звезда, у которой отменили множество запланированных концертов, выразила надежду на скорую встречу с российскими зрителями.
"Надо чаще встречаться", — отметила Кристина со сцены.
Ранее сообщалась, что Орбакайте упала на сцене во время своего выступления, запутавшись в длинном патье.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.