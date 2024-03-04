Беременную жену Хайдарова госпитализировали на фоне стресса из-за смерти пациента

Жена хирурга Тимура Хайдарова попала в больницу

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жене Тимура Хайдарова Светлане Сильваши, которая находится на 5-м месяце беременности, потребовалась медицинская помощь в стационаре.

Фото: Инстаграм Тимура хайдарова

Беременная супруга звёздного хирурга Тимура Хайдарова Светлана попала в больницу.

Женщина была госпитализована после сильного стресса из-за кончины бизнесмена Петра Гаврилова. Пациент скончался дома после проводённой в клинике Хайдарова операции по уменьшению желудка.

"Меня госпилизировали, надеюсь, всё будет хорошо. Я всё вижу и читаю", — написала Светлана в своих социальных сетях.

Ранее звёздный визажист и блогер Гоар Аветисян высказала своё возмущение по поводу смерти своего друга, бизнесмена Петра Гаврилова.