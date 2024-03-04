Отар Кушанашвили заявил о печальной участи Лолиты Милявской: "Она долго не протянет"

Отар Кушанашвили заявил, что Лолита долго не протянет

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Журналист Отар Кушанашвили пожалел лишённую концертов Лолиту Милявскую.

Фото: ВК-аккаунт Милявской

Кушанашвили уверен, что Милявская, концерты которой были отменены по всей стране, страдает и хочет вернуться на сцену.

"Насколько я знаю Лолиту, без зрителя, без переполненных залов, без этой вольтовой дуги, объединяющей её со слушателями, с почитателями, со зрителями, я вынужден это сказать, она долго не протянет", — выразил своё мнение журналист в своём авторском шоу "Каково?!"

Ранее Лолита Милявская рассказала, что улетела в Болгарию, чтобы лечить своего травмированного пса Боцмана.