Отар Кушанашвили заявил о печальной участи Лолиты Милявской: "Она долго не протянет"

Журналист Отар Кушанашвили пожалел лишённую концертов Лолиту Милявскую.
Кушанашвили уверен, что Милявская, концерты которой были отменены по всей стране, страдает и хочет вернуться на сцену.
"Насколько я знаю Лолиту, без зрителя, без переполненных залов, без этой вольтовой дуги, объединяющей её со слушателями, с почитателями, со зрителями, я вынужден это сказать, она долго не протянет", — выразил своё мнение журналист в своём авторском шоу "Каково?!"
Ранее Лолита Милявская рассказала, что улетела в Болгарию, чтобы лечить своего травмированного пса Боцмана.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.