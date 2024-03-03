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Стас Михайлов заявил, что уехавшая из России Алла Пугачёва ещё приползёт на коленях

Стас Михайлов осудил Аллу Пугачёву и других звёзд, которые против СВО

Шоу-бизнес

Знаменитый российский певец Стас Михайлов старается не комментировать взгляды других исполнителей на вопросы, касающиеся политики, однако на этот раз он сделал исключение.

Стас Михайлов осудил Аллу Пугачёву и других звёзд, которые против СВО
Фото: newlookmedia.ru by Новый Взгляд is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Когда журналисты спросили Михайлова, слышал ли он новую песню Аллы Пугачёвой, певец не сдержал эмоций и высказал всё, что думает о Примадонне. По мнению Михайлова, она и другие артисты, которые являются противниками СВО и уехали из России, поступили неправильно. Исполнитель хита "Всё для тебя" подчеркнул, что артисты не должны забывать о зрителях, без которых у них не было бы работы и популярности.

Михайлов рассказал, что накануне видел передачу, в которой показывали звёзд-эмигрантов, и отметил, что не разделяет их позицию. Михайлов считает, что Пугачёва и другие её коллеги-единомышленники проявили неблагодарность к России и забыли всё хорошее, что для них сделала родная страна. Также он выразил уверенность в том, что наступит время, когда звёзды, критикующие Россию, будут усиленно каяться.

"Не будем называть по именам, когда смотрел вчера эту передачу, показали людей, которые в адрес нашей страны говорят какие-то неприятные вещи. Я вам скажу так, что это не совсем корректно. Для людей, которые успешны, вообще этого делать нельзя. Почему? Потому что они должны понимать две простые вещи: во-первых, Россия их сделала успешными и узнаваемыми людьми. Во-вторых, простая вещь: они на коленях все ещё приползут и будут стоять у России и целовать ноги", — считает Михайлов.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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