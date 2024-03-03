Стас Михайлов заявил, что уехавшая из России Алла Пугачёва ещё приползёт на коленях

Знаменитый российский певец Стас Михайлов старается не комментировать взгляды других исполнителей на вопросы, касающиеся политики, однако на этот раз он сделал исключение.
Когда журналисты спросили Михайлова, слышал ли он новую песню Аллы Пугачёвой, певец не сдержал эмоций и высказал всё, что думает о Примадонне. По мнению Михайлова, она и другие артисты, которые являются противниками СВО и уехали из России, поступили неправильно. Исполнитель хита "Всё для тебя" подчеркнул, что артисты не должны забывать о зрителях, без которых у них не было бы работы и популярности.
Михайлов рассказал, что накануне видел передачу, в которой показывали звёзд-эмигрантов, и отметил, что не разделяет их позицию. Михайлов считает, что Пугачёва и другие её коллеги-единомышленники проявили неблагодарность к России и забыли всё хорошее, что для них сделала родная страна. Также он выразил уверенность в том, что наступит время, когда звёзды, критикующие Россию, будут усиленно каяться.
"Не будем называть по именам, когда смотрел вчера эту передачу, показали людей, которые в адрес нашей страны говорят какие-то неприятные вещи. Я вам скажу так, что это не совсем корректно. Для людей, которые успешны, вообще этого делать нельзя. Почему? Потому что они должны понимать две простые вещи: во-первых, Россия их сделала успешными и узнаваемыми людьми. Во-вторых, простая вещь: они на коленях все ещё приползут и будут стоять у России и целовать ноги", — считает Михайлов.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.