Стас Михайлов заявил, что уехавшая из России Алла Пугачёва ещё приползёт на коленях

Знаменитый российский певец Стас Михайлов старается не комментировать взгляды других исполнителей на вопросы, касающиеся политики, однако на этот раз он сделал исключение.

Фото: newlookmedia.ru by Новый Взгляд is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported