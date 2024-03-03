Певица Кристина Орбакайте упала на сцене во время своего выступления в Санкт-Петербурге

Кристина Орбакайте попала в неловкую ситуацию на своём концерте в северной столице.
В Сети появилось видео с концерта Кристины Орбакайте в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как певица бежит по сцене в объёмном белом платье, путается в одежде и падает.
Танцоры не знали как реагировать на ситуацию. Часть из них продолжила танцевать, а некоторые попытались помочь артистке.
Кристина Орбакайте не стала быстро подниматься, она вытянулась и некоторое время полежала на сцене.
"Снимайте его!" — крикнула певица в микрофон, имея в виду, видимо, неудобное платье.
Концерт Орбакайте в Санкт-Петербурге — один из немногих, которые не отменили в России. Концертный тур дочери Аллы Пугачёвой по Сибири был отменён по невыясненным причинам.
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