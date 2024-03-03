Мария Шукшина высказалась о прощении Киркорова: после ритуала очищения нашли "ту дверь"

Мария Шукшина уверена, что в России нет цензуры

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мария Шукшина объяснила на примерах, почему в России так и не была введена цензура.

Фото: ВК-аккаунт Марии Шукшиной

Шукшина уверена, что доказательством отсутствия в России цензуры являет пропуск на экраны фильма "Мастер и Маргрита" режиссёра Михаила Локшина, который занимает антивоенную позицию.

"Не очень, правда, понятно о какой цензуре идет речь, раз фильм вышел в прокат и тем более профинансирован за счет бюджета?" — написала заслуженная артистка России в своём Telegram-канале.

Она также отметила, что об отсутствии цензуры говорит также прощение некоторых участников "голой вечеринки" Насти Ивлеевой.

"О каком наказании идет речь, если некоторые участники шабаша, включая Киркорова, после ставшего уже традиционным ритуала очищения вполне себе нашли "ту дверь", возглавляя, например, жюри в шоу "Маска", — поделилась своим наблюдением обладательница ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Ранее сообщалось, что дочери Василия Шукшина будут судиться за права на его произведения.