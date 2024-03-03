Ольга Бузова опубликовала фото в купальнике и поинтересовалась у подписчиков, нужно ли ей худеть

Ольга Бузова поделилась фото в купальнике с леопардовым принтом

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова продемонстрировала фигуру в купальнике с целью узнать мнение поклонников о своём весе.

Фото: Инстаграм Бузовой

Звезда "Дома-2" опубликовала в своём Инстаграм*. На снимке Ольга предстала в купальнике с леопардовым принтом. Животик знаменитость кокетливо прикрыла "меховой шкурой медведя". Фотография была сделана в бане.

"Красота в глазах смотрящего. Я дома, я любима, я люблю. Вопрос: худеть надо?" — написала певица под фото.

Подписчики разделились во мнении. Одни считают, что Ольга находится в отличной физической форме, а другие заявили, что "Бузова уже не та".

Ранее Бузова похвасталсь интимной жизнью.

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