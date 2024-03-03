Ксения Собчак отреагировала на новую песню Пугачёвой

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак выразила сильные эмоции по поводу новой песни Аллы Пугачёвой. Она поделилась, что во время прослушивания этой композиции испытала глубокое чувство, которое даже вызвало слезы, как сообщает информационный портал "Московский Комсомолец".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Сегодня Примадонна представила свою свежую песню под названием "Не беспокойся за меня". Для Ксении Собчак эта музыкальная работа оказалась поистине трогательной.

Предварительно Пугачёва обратилась к своим поклонникам, обещая представить новые композиции, которых они так ждут. Она также призналась, что не рассчитывала на выпуск нового альбома, так как сама не принимала участие в его создании. По словам артистки, это стало для нее приятным сюрпризом к своему юбилею.