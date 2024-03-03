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Филипп Киркоров высказался о новой песне Аллы Пугачёвой: "Не беспокойся, я не брошусь камнем вниз"

Филиппа Киркорова восхитила новая песня Аллы Пугачёвой

1:03
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров остался в восторге от новой музыкальной композиции в исполнении Аллы Пугачёвой.

Филиппа Киркорова восхитила новая песня Аллы Пугачёвой
Фото: Инстаграм Пугачёвой

Король российской эстрады опубликовал в своём Инстаграм* архивные кадры с Аллой Пугачёвой. На видео он выступает на сцене с Примадонной. Всё это сопровождается новой песней Аллы Борисовны под названием "Не беспокойся за меня".

Песня приурочена к грядущему юбилею народной артистки СССР. В середине апреля Пугачёвой исполнится 75 лет.

"Спасибо за такую новую потрясающую песню в канун твоего юбилея. Не беспокойся за меня, я готова к любой судьбе, не беспокойся, я не брошусь камнем вниз, не беспокойся, я живу на бис. Спасибо, — написал король российской эстрады в своём микроблоге.

Ранее Алла Пугачёва опубликовала своё жизнерадостное фото и призвала поклонников не унывать и не сдаваться.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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