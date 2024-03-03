Филипп Киркоров высказался о новой песне Аллы Пугачёвой: "Не беспокойся, я не брошусь камнем вниз"

Филипп Киркоров остался в восторге от новой музыкальной композиции в исполнении Аллы Пугачёвой.
Король российской эстрады опубликовал в своём Инстаграм* архивные кадры с Аллой Пугачёвой. На видео он выступает на сцене с Примадонной. Всё это сопровождается новой песней Аллы Борисовны под названием "Не беспокойся за меня".
Песня приурочена к грядущему юбилею народной артистки СССР. В середине апреля Пугачёвой исполнится 75 лет.
"Спасибо за такую новую потрясающую песню в канун твоего юбилея. Не беспокойся за меня, я готова к любой судьбе, не беспокойся, я не брошусь камнем вниз, не беспокойся, я живу на бис. Спасибо, — написал король российской эстрады в своём микроблоге.
Ранее Алла Пугачёва опубликовала своё жизнерадостное фото и призвала поклонников не унывать и не сдаваться.
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