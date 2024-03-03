Певица Алла Пугачёва выпустила новую песню и призвала поклонников не сдаваться

Слухи о том, что Алла Пугачёва продолжает певческую карьеру подтвердились. Примадонна спела новую песню.
В своём Инстаграм* народная артистка СССР опубликовала фото в профиль с улыбкой на лице.
"Первое воскресенье весны. Праздник жёлтых цветов. Не сдавайтесь! Не унывайте! Мир вашему дому!" — написала Примадонна под фотографией.
Новая песня Аллы Борисовны называется "Не беспокойся за меня" (музыка Константина Губина). Певица является также соавтором текста песни.
Ранее Пугачёва призналась, что последняя узнала о том, что у неё выходит новый музыкальный альбом "Постскриптуп".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Мартовские праздники в России всегда ассоциируются с непредсказуемой погодой: то тепло и солнечно, то внезапные снегопады и метели.