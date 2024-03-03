Певица Алла Пугачёва выпустила новую песню и призвала поклонников не сдаваться

Алла Пугачёва презентовала свою новую песню: "Не беспокойся за меня"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Слухи о том, что Алла Пугачёва продолжает певческую карьеру подтвердились. Примадонна спела новую песню.

Фото: Инстаграм Пугачёвой

В своём Инстаграм* народная артистка СССР опубликовала фото в профиль с улыбкой на лице.

"Первое воскресенье весны. Праздник жёлтых цветов. Не сдавайтесь! Не унывайте! Мир вашему дому!" — написала Примадонна под фотографией.

Новая песня Аллы Борисовны называется "Не беспокойся за меня" (музыка Константина Губина). Певица является также соавтором текста песни.

Ранее Пугачёва призналась, что последняя узнала о том, что у неё выходит новый музыкальный альбом "Постскриптуп".

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