Певец Дима Билан показал свою семью: "Всё больше становитесь похожи на папу"

Дима Билан показал отца и сестру: "Семья"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дима Билан опубликовал семейную фотографию и растрогал поклонников.

Фото: Инстаграм Билана

Певец поделился фото с самыми близкими людьми. Артист сделал селфи с отцом Николаем Михайловичем Беланом и сестрой Анной Белан.

"Семья", — написал артист под фото и поставил смайлик в виде сердца.

Полписчики Билана отметили, что певец похож на отца. Схожесть с сестрой фолловеры тоже не упустили из виду.

"Гены. Красивые одухотворённые лица"; "Вы всё больше становитесь похожи на папу, а Аня становится похожей на вас, не зря вы её няньчили"; "Хорошего сына воспитали", — писали интернет-пользователи под снимком.

На фото не было мамы Билана Нины Дмитриевны. Свою родительницу певец показывал раньше. Именно от мамы артисту передался певческий талант.

Ранее Билан рассказал о странном поведении своего кота Шахтёра, которого он привёз с Донбасса.