Певец Дима Билан показал свою семью: "Всё больше становитесь похожи на папу"

Дима Билан опубликовал семейную фотографию и растрогал поклонников.
Певец поделился фото с самыми близкими людьми. Артист сделал селфи с отцом Николаем Михайловичем Беланом и сестрой Анной Белан.
"Семья", — написал артист под фото и поставил смайлик в виде сердца.
Полписчики Билана отметили, что певец похож на отца. Схожесть с сестрой фолловеры тоже не упустили из виду.
"Гены. Красивые одухотворённые лица";
"Вы всё больше становитесь похожи на папу, а Аня становится похожей на вас, не зря вы её няньчили";
"Хорошего сына воспитали", — писали интернет-пользователи под снимком.
На фото не было мамы Билана Нины Дмитриевны. Свою родительницу певец показывал раньше. Именно от мамы артисту передался певческий талант.
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