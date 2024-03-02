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Певец Дима Билан показал свою семью: "Всё больше становитесь похожи на папу"

Дима Билан показал отца и сестру: "Семья"

0:56
Шоу-бизнес

Дима Билан опубликовал семейную фотографию и растрогал поклонников.

Дима Билан показал отца и сестру: "Семья"
Фото: Инстаграм Билана

Певец поделился фото с самыми близкими людьми. Артист сделал селфи с отцом Николаем Михайловичем Беланом и сестрой Анной Белан.

"Семья", — написал артист под фото и поставил смайлик в виде сердца.

Полписчики Билана отметили, что певец похож на отца. Схожесть с сестрой фолловеры тоже не упустили из виду.

"Гены. Красивые одухотворённые лица";

"Вы всё больше становитесь похожи на папу, а Аня становится похожей на вас, не зря вы её няньчили";

"Хорошего сына воспитали", — писали интернет-пользователи под снимком.

На фото не было мамы Билана Нины Дмитриевны. Свою родительницу певец показывал раньше. Именно от мамы артисту передался певческий талант.

Ранее Билан рассказал о странном поведении своего кота Шахтёра, которого он привёз с Донбасса.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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