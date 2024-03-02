Певица Алла Пугачёва обратилась к поклонникам с признанием: "Я последння узнала"

Алла Пугачёва обратилась к публике: "Ждите, мои дорогие поклонники"

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка СССР Алла Пугачёва записала видообращение к тем, кто её любит и ждёт.

Фото: Инстаграм Пугачёвой

Певица обратилась к поклонникам, сидя в автомобиле. В момент поездки певица прокомментировала слухи о том, что она записала новый музыкальный альбом.

"Я последняя узнала о том, что вышел альбом "Постскриптум". Мне приятно. спасибо большое", — сказала супруга Максима Галкина*.

74-летняя исполнительница назвала это хорошим подарком к юбилею. Пугачёва пообещала публике подарить к юбилею новые песни.

"Ждите, мои дорогие поклонники," — сказала Алла Борисовна.

Под обращением Примадонны фолловеры оставили тысячи восторженных комментариев.

"Прекрасная женщина и человек. Таких мало"; "Гениальная, великая женщина"; "Здоровья Вам и долголетия, Примадонна! Легенда!" — писали поклонники Пугачёвой.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.