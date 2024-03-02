Певица Алла Пугачёва обратилась к поклонникам с признанием: "Я последння узнала"

Народная артистка СССР Алла Пугачёва записала видообращение к тем, кто её любит и ждёт.
Певица обратилась к поклонникам, сидя в автомобиле. В момент поездки певица прокомментировала слухи о том, что она записала новый музыкальный альбом.
"Я последняя узнала о том, что вышел альбом "Постскриптум". Мне приятно. спасибо большое", — сказала супруга Максима Галкина*.
74-летняя исполнительница назвала это хорошим подарком к юбилею. Пугачёва пообещала публике подарить к юбилею новые песни.
"Ждите, мои дорогие поклонники," — сказала Алла Борисовна.
Под обращением Примадонны фолловеры оставили тысячи восторженных комментариев.
"Прекрасная женщина и человек. Таких мало";
"Гениальная, великая женщина";
"Здоровья Вам и долголетия, Примадонна! Легенда!" — писали поклонники Пугачёвой.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.