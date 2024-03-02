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Лолита Милявская покинула Россию из-за отмены всех запланированных концертов

0:57
Шоу-бизнес

Российская певица Лолита Милявская приняла решение покинуть Россию после отмены своих запланированных концертов в рамках юбилейного тура. Сама артистка объявила об этом шаге в своем Telegram-канале.

Лолита Милявская покинула Россию из-за отмены всех запланированных концертов
Фото: Wikipedia by De la IraNata - Operă proprie is licensed under CC BY-SA 3.0

В настоящее время Лолита проживает в Болгарии, где расположена ее "далекая дача". Певица поделилась с поклонниками видео из этого загородного уголка и рассказала о том, как она преобразила свой сад, превратив "печальное деревце" в красивую елку благодаря своим усилиям.

Запланированный тур Лолиты по России, приуроченный к ее шестидесятилетнему юбилею, был отменен. Певица планировала провести около 20 концертов, включая выступления в различных городах России.

Отмена гастролей произошла после давления общественников и активистов организации "Зов народа", которые настаивали на прекращении тура артистки, ссылаясь на контент из социальных сетей певицы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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