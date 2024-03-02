Российская певица Лолита Милявская приняла решение покинуть Россию после отмены своих запланированных концертов в рамках юбилейного тура. Сама артистка объявила об этом шаге в своем Telegram-канале.
В настоящее время Лолита проживает в Болгарии, где расположена ее "далекая дача". Певица поделилась с поклонниками видео из этого загородного уголка и рассказала о том, как она преобразила свой сад, превратив "печальное деревце" в красивую елку благодаря своим усилиям.
Запланированный тур Лолиты по России, приуроченный к ее шестидесятилетнему юбилею, был отменен. Певица планировала провести около 20 концертов, включая выступления в различных городах России.
Отмена гастролей произошла после давления общественников и активистов организации "Зов народа", которые настаивали на прекращении тура артистки, ссылаясь на контент из социальных сетей певицы.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.