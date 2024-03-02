Лера Кудрявцева заявила о всеобщем озлоблении: "Войны, склоки, ссоры, злоба, ненависть"

Телеведущая Лера Кудрявцева обратила внимание на то, что "в мире происходит какой-то сюр".
Звезда ТВ рассказала, что в Африке дети радуются карандашу и мечтают учиться в школе.
"Люди стали как стервятники", — написала Кудрявцева в своём Telegram-канале.
Она упрекнула людей в том, что они радуются неудачам окружающих и готовы добить тех, кто споткнулся.
"Я реально не помню такого времени", — призналась Лера.
Она уверена, что сейчас наметилась негативная тенденция озлобленности.
"Войны, склоки, ссоры, злоба, ненависть… У вас что, сто жизней? Чтобы прожить её во злобе? Остановитесь!" — призвала Кудрявцева.
Ранее Лера Кудрявцева рассказала, что отправила мужа на лечение.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.