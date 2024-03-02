Лера Кудрявцева заявила о всеобщем озлоблении: "Войны, склоки, ссоры, злоба, ненависть"

Лера Кудрявцева призвала быть добрее друг к другу: "Я реально не помню такого времени"

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева обратила внимание на то, что "в мире происходит какой-то сюр".

Фото: Телеграм-канал Кудрявцевой

Звезда ТВ рассказала, что в Африке дети радуются карандашу и мечтают учиться в школе.

"Люди стали как стервятники", — написала Кудрявцева в своём Telegram-канале.

Она упрекнула людей в том, что они радуются неудачам окружающих и готовы добить тех, кто споткнулся.

"Я реально не помню такого времени", — призналась Лера.

Она уверена, что сейчас наметилась негативная тенденция озлобленности.

"Войны, склоки, ссоры, злоба, ненависть… У вас что, сто жизней? Чтобы прожить её во злобе? Остановитесь!" — призвала Кудрявцева.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала, что отправила мужа на лечение.