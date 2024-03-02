Жена Михаила Круга ответила на обвинения в блате для сына в "Новой Фабрике звёзд": у него хороший голос

Супруга знаменитого шансонье Михаила Круга Ирина поделилась переживаниями по поводу участия сына, Александра Круга, в "Новой Фабрике звёзд".
3 марта на ТНТ стартует возобновлённые проект "Новая Фабрика звезд". За победу будут бороться 17 начинающих артистов. Среди них — сын Тины Канделаки Леонтий Канделаки и сын Михаила Круга Александр Круг.
Ирина Круг заверила, что для её сына на кастинге не было никаких поблажек.
"Домыслы и хейт насчет блата? Нет, у нас прививка с детства от этой ерунды. На "Фабрику" он шел на общих основаниях. Как и все, прошел кастинг. У него ведь действительно хороший музыкальный слух, профессиональное образование и голос", — объяснила жена Михаила Круга.
Наставниками шоу станут Сергей Шнуров и Сергей Жуков.
Ранее сын Михаила Круга впечатлил публику исполнением песни отца.
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