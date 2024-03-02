На последнем этапе отборочного тура в музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" Николай Басков захотел пооткровенничать. Он признавался в любви хормейстеру народного хора "Боевые подруги" Марине Фирсовой, а также высказал своё мнение о том, благодаря кому главный член жюри Сергей Лазарев взлетел на пик популярности.
Басков заявил, что композитор и поэт Олег Влади, который пишет песни для Сергея Лазарева и тоже был членом жюри в шоу, с самого начала стал гарантом успеха певца. Басков отметил, насколько Влади значимая фигура в российском шоу-бизнесе, и восхитился его талантом. Авторство песен Лазарева "Я не боюсь", "Третий", "Цвета одного" принадлежит авторству Влади.
"Это музыкальная энциклопедия, величайший автор песен и хитов. Лазарев на его песнях сейчас поднялся как", — сказал Басков.
Лазарев не стал отвечать на это высказывание и только скромно улыбнулся.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.