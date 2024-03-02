Музыкальная энциклопедия: Николай Басков рассказал, кому Сергей Лазарев обязан своей бешеной популярностью

Николай Басков раскрыл секрет популярности Сергея Лазарева

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На последнем этапе отборочного тура в музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" Николай Басков захотел пооткровенничать. Он признавался в любви хормейстеру народного хора "Боевые подруги" Марине Фирсовой, а также высказал своё мнение о том, благодаря кому главный член жюри Сергей Лазарев взлетел на пик популярности.

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Басков заявил, что композитор и поэт Олег Влади, который пишет песни для Сергея Лазарева и тоже был членом жюри в шоу, с самого начала стал гарантом успеха певца. Басков отметил, насколько Влади значимая фигура в российском шоу-бизнесе, и восхитился его талантом. Авторство песен Лазарева "Я не боюсь", "Третий", "Цвета одного" принадлежит авторству Влади.

"Это музыкальная энциклопедия, величайший автор песен и хитов. Лазарев на его песнях сейчас поднялся как", — сказал Басков.

Лазарев не стал отвечать на это высказывание и только скромно улыбнулся.