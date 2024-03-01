В Сети обсуждают чёрно-белое фото юного лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова

Поклонники группы "Ленинград" поражены снимком молодого Сергея Шнурова.
В Telegram-канале "Старый папарацци" появилась чёрно-белая фотография некого юноши.
"Сергей Шнуров. СССР, конец 1980-х", — гласит подпись к фото.
На снимке, который был вклеен в документ, запечатлён длинноволосый молодой человек приятной наружности.
Полконники Шнурова удивлены тем, какие изменения произошли с музыкантом за эти годы. На снимке Шнурову около 15 лет.
Ранее сообщалось, что Сергей Жуков и Сергей Шнуров стали наставниками шоу "Новая фабрика звёзд".
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