В Сети обсуждают чёрно-белое фото юного лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова

В Сети появилось старое фото молого Шнурова

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонники группы "Ленинград" поражены снимком молодого Сергея Шнурова.

Фото: Телеграм-канал "Старый папарацци"

В Telegram-канале "Старый папарацци" появилась чёрно-белая фотография некого юноши.

"Сергей Шнуров. СССР, конец 1980-х", — гласит подпись к фото.

На снимке, который был вклеен в документ, запечатлён длинноволосый молодой человек приятной наружности.

Полконники Шнурова удивлены тем, какие изменения произошли с музыкантом за эти годы. На снимке Шнурову около 15 лет.

Ранее сообщалось, что Сергей Жуков и Сергей Шнуров стали наставниками шоу "Новая фабрика звёзд".