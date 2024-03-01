Участвующий в "Новой фабрике звёзд" сын Михаила Круга покорил сердца зрителей: "Похож на папу. Таланливый и харизматичный"

Сын Михаила Круга поразил зрителей схожестью с отцом: "Голос красивый и сам красавчик"

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын Михаила Круга Александр Круг спел песню отца и вызвал восторг публики.

Фото: ВК-аккаунт Александра Круга

ТНТ опубликовал в Инстаграм* фрагмент кастинга на "Новую фабрику звёзд". В отборе принял участие наследник знаменитого шансонье Михаила Круга Александр.

Сын покойного исполнителя унаследовал певческий талант родителя. Он великолепно исполнил композицию отца.

"Пусти меня ты, мама, пусти меня, родная! Пусти, ведь мне идти пора! В "Лазурном" шум и песни, и там братва гуляет, и не мешают мусора", — спел на кастинге Александр Круг.

Молодой артист покорил сердце зрителей. Подписчики канала оставляли под видео восторженные отзывы.

"Достойный сые своих родителей"; "Как же похож на папу. Таланливый и харизматичный"; "Голос красивый и сам красавчик"; "Ему обязательно нужно двигать свой талант в массы. Будет как папа", — писали фолловеры под выступлением Александра.

Ранее сообщалось, что в "Новой фабрике звёзд" примет участие сын Тины Канделаки Леонтий Канделаки.

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