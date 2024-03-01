Настя Ивлеева ответила на обвинения словами Льва Толстого: чтобы жить честно, надо бороться

Блогер Настя Ивлеева ответила тем, кто принялся её критиковать после её комментариев послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Настя Ивлеева заявила, что пойдёт гоолосовать за инициативы Путина. После этого на неё посыпались нападки и со стороны патриотов, и со стороны оппозиционеров.
Нашлись, однако и те, кто поддержал Ивлееву. В числе защитников блогера были рэпер Shokk (Дмитрий Бамберг) и ведущий ВГТРК Андрей Медведев.
Пост Медведева Ивлеева опубликовала в своём Telegram. Опальный блогер привела цитату писателя Льва Толстого из его романа "Война и мир".
"Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять бросить, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться", — написала Настя в своём микроблоге.
Ранее Ольга Бузова пристыдила Ивлееву за то, что та не интересуется российской политикой.
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