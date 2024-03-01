Настя Ивлеева ответила на обвинения словами Льва Толстого: чтобы жить честно, надо бороться

Настя Ивлеева процитировала слова Льва Толстого в ответ на нападки

Блогер Настя Ивлеева ответила тем, кто принялся её критиковать после её комментариев послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Фото: Телеграм-канал Ивлеевой

Настя Ивлеева заявила, что пойдёт гоолосовать за инициативы Путина. После этого на неё посыпались нападки и со стороны патриотов, и со стороны оппозиционеров.

Нашлись, однако и те, кто поддержал Ивлееву. В числе защитников блогера были рэпер Shokk (Дмитрий Бамберг) и ведущий ВГТРК Андрей Медведев.

Пост Медведева Ивлеева опубликовала в своём Telegram. Опальный блогер привела цитату писателя Льва Толстого из его романа "Война и мир".

"Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять бросить, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться", — написала Настя в своём микроблоге.

Ранее Ольга Бузова пристыдила Ивлееву за то, что та не интересуется российской политикой.