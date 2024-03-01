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В День кошек Садальский рассказал о том, как кошка спасла ребёнка во время наводнения

Станислав Садальский рассказал о чудесном спасении младенца кошкой

1:11
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский рассказал, как кошки спасали людей в разных экстремальных ситуациях.

Станислав Садальский рассказал о чудесном спасении младенца кошкой
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" 1 марта, когда отмечается день кошек в России, напомнил о том, сколько хороших дел сделали в разные исторические периоды наши пушистые питомцы.

Он поведал, что во время наводнения в Нидерландах в 1421 году утонули более 10 тысяч человек. Выжить одному младенцу помогла кошка. Она спала с малышом в колыбели, а когда кроватку ребёнка вынесла вода, она балансировала в колыбели, не давая люльке пойти ко дну.

По мотивам этой истории были созданы известные живописные полотна.

Садальский отметил, что кошки были полезны людям тем, что чувствовали приближение опасности. Особенно это было актуально во время Второй мировой войны.

"Их часто брали на борт субмарин, чтобы те предупреждали о газовой атаке. А после победы в Европе даже была учреждена специальная медаль с гравировкой "Мы тоже служим Родине". Ею награждались кошки, спасшие наибольшее количество людей во время бомбежек", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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