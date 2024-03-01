Звезду сериала "Ранетки" Юрия Яковлева силовики задержали с запрещёнными веществами

Звезду "Ранеток" поймали с запрещёнными веществами

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

31-летнему актёру Юрию Яковлеву грозит срок за хранение наркотиков.

Фото: flickr.com by dnak is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Telegram-канал SHOT сообщает, что звезду сериала "Ранетки" Юрия Яковлева задержали с запрещёнными веществами.

Артиста силовики задержали уже неделю назад в московском районе Ясенево. Правоохранители рассказали, что подозрительный человек рылся в сугробе. Когда полиция начала его проверять, то увидела в снегу под кустами свёрток с неизвестным веществом.

Экспертиза выявила, что в пакетике находилось 2 грамма наркотиков.

Если вина Яковлева будет доказана, то он может лишиться свободы сроком до трёх лет.

Ранее сообщалось, что задержанный с наркотиками актёр Анатолий Руденко венулся на сцену.