Звезду сериала "Ранетки" Юрия Яковлева силовики задержали с запрещёнными веществами

31-летнему актёру Юрию Яковлеву грозит срок за хранение наркотиков.
Telegram-канал SHOT сообщает, что звезду сериала "Ранетки" Юрия Яковлева задержали с запрещёнными веществами.
Артиста силовики задержали уже неделю назад в московском районе Ясенево. Правоохранители рассказали, что подозрительный человек рылся в сугробе. Когда полиция начала его проверять, то увидела в снегу под кустами свёрток с неизвестным веществом.
Экспертиза выявила, что в пакетике находилось 2 грамма наркотиков.
Если вина Яковлева будет доказана, то он может лишиться свободы сроком до трёх лет.
Ранее сообщалось, что задержанный с наркотиками актёр Анатолий Руденко венулся на сцену.
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