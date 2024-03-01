Никита Кологривый рассказал, что его пытаются подставить с помощью фальшивой автограф-сессии в Москве

Звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый пожаловался на то, что его пытаются "втянуть в некрасивые вещи".
Кологривый в своём Инстаграм* опубликовал видеобращения. В нём он заверил, что находится в Сочи, а в Мосвке не запланирована никакая его автограф-сессия.
Актёр показал сообщения в Сети, в котором людям предлагается отвечать на вопросы силовиков 1 марта заверениями, что они идут на встречу с Кологривым.
"Против меня ведётся проплаченная политика… Меня пытаются втянуть в некрасивые вещи. Так что никуда не ходите", — сказал артист.
Ранее звезда балета Николай Цискаридзе заступился за Никиту Кологривого.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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