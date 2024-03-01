Известного актера поймали с наркотиками в Москве

31-летний актер Юрий Яковлев, известный по ролям в популярных телесериалах "Ранетки" и "Папины дочки", был задержан полицией в Москве 22 февраля.
Во время прогулки по Ясенево он заметил патрульную машину и, испугавшись, решил спрятать почти 2 грамма мефедрона в снегу. Однако его неожиданно нервное поведение привлекло внимание полицейских, и они решили проверить его действия.
В результате обыска на месте обнаружили свёрток с наркотиком. Возбуждено уголовное дело по статье о хранении наркотиков.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.