Известного актера поймали с наркотиками в Москве

Актёр из "Ранеток" и "Папиных дочек" Юрий Яковлев задержан в Москве с 2 граммами мефедрона

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

31-летний актер Юрий Яковлев, известный по ролям в популярных телесериалах "Ранетки" и "Папины дочки", был задержан полицией в Москве 22 февраля.

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Во время прогулки по Ясенево он заметил патрульную машину и, испугавшись, решил спрятать почти 2 грамма мефедрона в снегу. Однако его неожиданно нервное поведение привлекло внимание полицейских, и они решили проверить его действия.

В результате обыска на месте обнаружили свёрток с наркотиком. Возбуждено уголовное дело по статье о хранении наркотиков.