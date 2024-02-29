Ольга Бузова объяснила, в каком случае интим на первом свидании допустим: "Потащу его домой сразу"

Ольга Бузова высказалась за интим на первом свидании

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что допускает возможность интимной близости на первом свидании.

Фото: Инстаграм Бузовой

Звезда "Дома-2" считает, что можно вести мужчину к себе домой после первой встречи, если ты понимаешь, что это твоя любовь.

"Если это будет тот самый мужчина, я потащу его домой сразу без свидания и не на ночь, а на всю жизнь", — поделилась своим мнением Бузова.

Ранее Ольга Бузова заинтриговала публику, признавшись, что ведёт активную интимную жизнь. Знаменитость заверила, что уже несколько раз занималась любовью, и ей это понравилось. Перед этим Ольга заявляла, что после расставания с Давидом Мунукяном не вступала в отношения с мужчинами.