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Как запрет на экспорт бензина повлияет на цены на топливо в России, объяснил эксперт

Глава топливного союза РФ Аркуша заявил, что запрет на экспорт бензина поможет остановить рост цен на топливо

Шоу-бизнес

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша объяснил, для чего в России запретят экспорт бензина сроком на полгода.

Глава топливного союза РФ Аркуша заявил, что запрет на экспорт бензина поможет остановить рост цен на топливо
Фото: Wikipedia by Petr Sanzhiev is licensed under общественное достояние

Аркуша отметил, что приостановка экспорта российского топлива должна остановить взлёт цен на бензин.

Ранее сообщалось, что РФ не будет экспортировать бензин шесть месяцев из-за возросшего спроса на топливо.

"Запрет экспорта специально вводится для того, чтобы не допустить существенного роста цен, чтобы обеспечить нормальный баланс спроса и предложения в период проведения плановых ремонтных работ", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Эксерт объяснил, что стоимость бензина может увеличиться, однако этот рост будет варьироваться в пределах инфляции.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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