Как запрет на экспорт бензина повлияет на цены на топливо в России, объяснил эксперт

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша объяснил, для чего в России запретят экспорт бензина сроком на полгода.

Фото: Wikipedia by Petr Sanzhiev is licensed under общественное достояние