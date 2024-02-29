Как запрет на экспорт бензина повлияет на цены на топливо в России, объяснил эксперт

Глава топливного союза РФ Аркуша заявил, что запрет на экспорт бензина поможет остановить рост цен на топливо

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша объяснил, для чего в России запретят экспорт бензина сроком на полгода.

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Аркуша отметил, что приостановка экспорта российского топлива должна остановить взлёт цен на бензин.

Ранее сообщалось, что РФ не будет экспортировать бензин шесть месяцев из-за возросшего спроса на топливо.

"Запрет экспорта специально вводится для того, чтобы не допустить существенного роста цен, чтобы обеспечить нормальный баланс спроса и предложения в период проведения плановых ремонтных работ", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Эксерт объяснил, что стоимость бензина может увеличиться, однако этот рост будет варьироваться в пределах инфляции.