Продюсер Лавров рассказал об изменении в гонораре Киркорова после скандала

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Лавров опроверг информацию о том, что певец Филипп Киркоров снизил свою цену за выступления после участия в скандальной вечеринке блогера Насти Ивлеевой. В беседе с PROZvezd он подчеркнул, что артист по-прежнему ожидает гонорар в размере 10 миллионов рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

"После того, как появились слухи о его участии в неподходящем мероприятии, начали распространяться сплетни о том, что Филипп снизил стоимость своих выступлений и готов работать за $50 тысяч или даже $30 тысяч. Это все нелепые вымыслы — он никогда не принимал такие предложения", — подчеркнул продюсер.

Лавров также отметил, что после произошедшего скандала Киркоров решил временно приостановить свою деятельность и взять двухмесячный творческий перерыв. По мнению эксперта, к лету артист снова начнет активные гастроли, и это может привести к дальнейшему увеличению его гонорара.