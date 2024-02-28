Перенесшая операцию на ноге Лера Кудрявцева рассказала, что отправила мужа лечиться

Телеведушая Лера Кудрявцева объяснила, куда направила членов своей семьи в период своего послеоперационного восстановления.
Лера Кудрявцева призналась, что в её семье наступил кризис. Она намекала на проблемы супруга Игоря Макарова с алкоголем.
Позже звезда ТВ отметила, что расставание не означает развода. Она пытается помочь мужу справиться с проблемой.
"Отправила всю семью на лечение. Машу — в санаторий с няней (Сочи). Маму — в санаторий (Подмосковье). Муж — тоже в "санатории". Всех лечить! Всех лечить!" — рассказала Лера.
Ранее Кудрявцева поведала, что получила серьёзную травму ноги на глазах своей маленькой дочери Маши.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.