Перенесшая операцию на ноге Лера Кудрявцева рассказала, что отправила мужа лечиться

Лера Кудрявцева заявила, что отправила всех членов семьи лечиться

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведушая Лера Кудрявцева объяснила, куда направила членов своей семьи в период своего послеоперационного восстановления.

Фото: Инстаграм Кудрявцевой

Лера Кудрявцева призналась, что в её семье наступил кризис. Она намекала на проблемы супруга Игоря Макарова с алкоголем.

Позже звезда ТВ отметила, что расставание не означает развода. Она пытается помочь мужу справиться с проблемой.

"Отправила всю семью на лечение. Машу — в санаторий с няней (Сочи). Маму — в санаторий (Подмосковье). Муж — тоже в "санатории". Всех лечить! Всех лечить!" — рассказала Лера.

Ранее Кудрявцева поведала, что получила серьёзную травму ноги на глазах своей маленькой дочери Маши.