Звёздный визажист и блогер Гоар Аветисян возмущена смертью продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова, которому провели операцию в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова.
Гоар Аветисян высказалась о кончине московского бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова, которому, по сообщениям СМИ, сделали операции по уменьшению желудка.
Аветисян была на свадьбе бизнесмена. Именно Гоар познакомила предпринимателя с будущей супругой. Трагедия заставила блогера скорбеть.
"Пети больше нет. Царство небесное, родной", — написала под фото Аветисян.
Визажист надеется, что виновные в смерти бизнесмена будут наказаны.
"Пусть все, кто причастны, понесут наказание", — отметила Гоар.
Ранее звёздный хирур Тимур Хайдаров отреагировал на сообщение о смерти пациента.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.