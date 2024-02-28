Гоар Аветисян призвала наказать виновных в смерти бизнесмена после операции в клинике Хайдарова

Гоар Аветисян высказалась о смерти знакомого бизнесмена после операции в клинике Хайдарова

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звёздный визажист и блогер Гоар Аветисян возмущена смертью продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова, которому провели операцию в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Фото: ВК-аккакунт Гоар Аветисян

Гоар Аветисян высказалась о кончине московского бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова, которому, по сообщениям СМИ, сделали операции по уменьшению желудка.

Аветисян была на свадьбе бизнесмена. Именно Гоар познакомила предпринимателя с будущей супругой. Трагедия заставила блогера скорбеть.

"Пети больше нет. Царство небесное, родной", — написала под фото Аветисян.

Визажист надеется, что виновные в смерти бизнесмена будут наказаны.

"Пусть все, кто причастны, понесут наказание", — отметила Гоар.

Ранее звёздный хирур Тимур Хайдаров отреагировал на сообщение о смерти пациента.