"Перелётная птица": почему Кристина Орбакайте вернулась в Россию?

Кристина Орбакайте вернулась в Россию

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Кристина Орбакайте внезапно вернулась в Москву после конфликта с отменой её концертов в России из-за упреков в недостаточной преданности стране.

Фото: Wikipedia by IMaxTrend is licensed under CC BY-SA 4.0

Певица раскрыла, что приехала для возобновления концертной деятельности, а первый концерт запланирован на 3 марта в Санкт-Петербурге.

Некоторые фанаты высказали негодование, утверждая, что Орбакайте появляется в России только ради заработка.

Ранее сообщалось, что музыкальный критик Бабичев объяснил причину отмены концертов Кристины Орбакайте в России.