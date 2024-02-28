"Перелётная птица": почему Кристина Орбакайте вернулась в Россию?

Кристина Орбакайте внезапно вернулась в Москву после конфликта с отменой её концертов в России из-за упреков в недостаточной преданности стране.
Певица раскрыла, что приехала для возобновления концертной деятельности, а первый концерт запланирован на 3 марта в Санкт-Петербурге.
Некоторые фанаты высказали негодование, утверждая, что Орбакайте появляется в России только ради заработка.
Ранее сообщалось, что музыкальный критик Бабичев объяснил причину отмены концертов Кристины Орбакайте в России.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.