Знаменитый комик на грани лишения своего роскошного замка из-за обвинений во лжи о российской армии

Максим Галкин* рискует лишиться замка из-за фейков о Вооруженных Силах РФ

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* столкнулся с возможной угрозой лишения своего замка в подмосковной деревне Грязи в связи с новым законом о конфискации имущества за распространение фейков о Вооруженных Силах РФ.

Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру после того, как обнаружился контент Галкина*, содержащий обвинения в преступлениях на Украине, которые давно разоблачены как ложные.

Если проверка выявит нарушения, замок Галкина может быть конфискован в соответствии с новым законом о фейках про армию, принятым 14 февраля 2024 года.

* — признан Минюстом РФ иностранным агентом.