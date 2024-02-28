Знаменитый комик на грани лишения своего роскошного замка из-за обвинений во лжи о российской армии

Максим Галкин* столкнулся с возможной угрозой лишения своего замка в подмосковной деревне Грязи в связи с новым законом о конфискации имущества за распространение фейков о Вооруженных Силах РФ.
Глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру после того, как обнаружился контент Галкина*, содержащий обвинения в преступлениях на Украине, которые давно разоблачены как ложные.
Если проверка выявит нарушения, замок Галкина может быть конфискован в соответствии с новым законом о фейках про армию, принятым 14 февраля 2024 года.
* — признан Минюстом РФ иностранным агентом.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.