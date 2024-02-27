Мать отчитала Ксению Бородину за покупку носков за 40 тысяч рублей: сколько раз можно было в "Пятёрочку" сходить

Ксения Бородина повергла в шок своих родственников из-за покупки супер дорогих носков.
Экс-ведущая "Дома-2" приобрела себе брендовые носки белого цвета за 40 тысяч рублей. Такую трату не одобрила мама и подруга звезды ТВ.
Он посчитали, что носки от Chanel — это пустая трата денег.
"Я не виновата, что у Chanel такие цены!" — оправдалась Ксения.
Мама телеведущей уверена, что на эти деньги можно было закупиться продуктами.
"Сколько раз можно было в "Пятёрочку" сходить", — отметила родительница Бородиной.
Интернет-пользователи припомнили Ксении, что она не собиралась больше поддерживать этот иностранный бренд за то, что Chanel запрещал покупать свои сумки россиянам.
Ранее Ксения Бородина показала бабушку, маму и дочерей на одном фото.
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