Звезда сериала "Слово пацана" Иван Янковский опубликовал фото со своим именитым дедушкой

Актёр Иван Янковский показал фото со своим знаменитым дедушкой Олегом Янковским

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Звезда сериала "Слово пацана" Иван Янковский, исполнивший роль Вовы Адидаса, поделился семейным снимком с дедушкой Олегом Янковским.

Фото: ВК-аккаунт Ивана Янковского

Актёр Иван Янковский в день рождения своего именитого деда Олега Янковского разместил в социальных сетях фото из семейного архива. 23 февраля актёру могло исполниться 80 лет.

На чёрно-белой фотографии Иван запечатлён с сестрой Лизой и дедушкой.

"С юбилеем, деда! Скучаю, люблю. Светлая память", — написал под фото исполнитель роли Вовы Адидаса.

В 2021 году у Ивана и его жены Дианы Пожарской появился на свет сын, которого назвали в честь легендарного деда Олегом.