16-летний звезда сериала "Слово пацана" Ярослав Могильников рассказал о бурной личной жизни

16-летний актёр Ярослав Могильников пожаловался на изменившую ему девушку

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Слово пацана", известный по роли Ералаша Ярослав Могильников, рассказал о совместном проживании с девушкой, которая ему изменила.

Фото: ВК-аккаунт Могильникова

Могильников рассказал, что жил вместе с девушкой у её мамы. 16-летний актёр поведал, что расстался с возлюбленной из-за её измены. После того, как актёр стал популярным, девушка объявилась.

Ярослав признался, что хотел отомстить невесте за предательство.

"Об измене рассказал парень, с которым она была. Потом выяснение отношений было неделю, переписки, вещи выбрасывала она мои", — рассказал артист в эфире YouTube-шоу "Макарена".

Могильников отметил, что не захотел больше общаться с бывшей избранницей, несмотря на то, что она делала шаги к сближению.

Ранее Ярослав Могильников признался, что бросил учёбу в школе.