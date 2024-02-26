16-летний звезда сериала "Слово пацана" Ярослав Могильников рассказал о бурной личной жизни

Звезда сериала "Слово пацана", известный по роли Ералаша Ярослав Могильников, рассказал о совместном проживании с девушкой, которая ему изменила.
Могильников рассказал, что жил вместе с девушкой у её мамы. 16-летний актёр поведал, что расстался с возлюбленной из-за её измены. После того, как актёр стал популярным, девушка объявилась.
Ярослав признался, что хотел отомстить невесте за предательство.
"Об измене рассказал парень, с которым она была. Потом выяснение отношений было неделю, переписки, вещи выбрасывала она мои", — рассказал артист в эфире YouTube-шоу "Макарена".
Могильников отметил, что не захотел больше общаться с бывшей избранницей, несмотря на то, что она делала шаги к сближению.
Ранее Ярослав Могильников признался, что бросил учёбу в школе.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.