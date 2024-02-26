В Санкт-Петербурге прошёл концерт лауреатов Премии "Золотой Граммофон"

25 февраля в Ледовом дворце Северной столицы прошел традиционный концерт лауреатов престижной Премии "Золотой Граммофон" и звезд "Русского Радио". На сцену вышли самые яркие исполнители, представившие свои хиты прошлого года перед тысячами зрителей.

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Этот годовой концерт "Золотого Граммофона" в Санкт-Петербурге был особенным, как и предыдущий в Москве в конце 2023 года. Частью церемонии стал патриотический пролог, где на сцене были почетно представлены бойцы, которые отличились в зоне СВО, а также были отмечены за подвиги, связанные с тяжелой бронетехникой западного производства.

Вручение наград бойцам было инициативой Владимира Киселева и также включило участие Олега Сухопяткина, представителя ЛДПР. Музыкальная часть концерта была великолепной, с участием таких известных артистов как Филипп Киркоров, Николай Басков и Елена Север, которые с первых моментов задали праздничное настроение.

Среди исполнителей на этом концерте были Николай Басков, Григорий Лепс, Денис Майданов, Филипп Киркоров, Елена Север, группа "Земляне", Мари Краймбрери, Артур Пирожков, Наталья Подольская, Сергей Лазарев, Юлия Савичева, Денис Клявер, Ирина Дубцова, Mia Boyka, Митя Фомин, Юлианна Караулова, Filatov&Karas, Artik&Asti, Василий Герелло, Марко Радинович, Ружена Рублева и Ольга Шультайс.

Особым моментом для зрителей стало совместное выступление артистов, включая композицию "Русские идут!".

Артисты выразили высокую оценку концерту и значительный вклад "Русского Радио" в поддержку отечественной музыки и объединение русскоязычной аудитории. Некоторые из них также отметили важные социальные проекты, такие как выступления в госпиталях и на передовой, подчеркивая роль медиагруппы в этом деле.

Шоу прошло при полном аншлаге и бурных овациях зрителей.