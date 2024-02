В Санкт-Петербурге прошёл концерт лауреатов Премии "Золотой Граммофон"

25 февраля в Ледовом дворце Северной столицы прошел традиционный концерт лауреатов престижной Премии "Золотой Граммофон" и звезд "Русского Радио". На сцену вышли самые яркие исполнители, представившие свои хиты прошлого года перед тысячами зрителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Гордеев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International