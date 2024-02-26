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Ксения Собчак вступила в спор с агрессивными подписчиками: "У вас конкретно из-за меня бедность?"

Ксения Собчак ответила на нападки хейтеров: "Люблю свою страну, даже если это не взаимно"

Шоу-бизнес

Ксения Собчак вступила в неравную борьбу с хейтерами в социальных сетях.

Ксения Собчак ответила на нападки хейтеров: "Люблю свою страну, даже если это не взаимно"
Фото: ВК-аккаунт Ксении Собчак

Журналистка опубликовала в Инстаграм* фото с горнолыжного курорта. В своём посте она поразмышляла над тем, как ей удаётся не реагировать на нападки. Собчак объяснила, что видит в нападках в первую очередь отражение эмоций своих хейтеров.

"Вы живёте в такои ненависти к окружающим, а значит и к себе", — выразила своё мнение Ксения.

Собчак тут же дала практический мастер-класс по самообладанию, отвечая на арессивные обвинения подписчиков.

"У вас конкретно из-за меня бедность? Я что-то у кого-то украла? Выступая на корпоративах?" — ответила журналистка в ответ на недовольство одного из фолловеров.

"Очень жаль Ксения, что вы упорно делаете вид, что можно жить как и дальше в стране которой вы живете! А её больше нет, той России! И вас там такой как раньше не предусмотрено! Я думаю плохо для вас всё закончится, не усидеть вам на том же месте!" — писали недовольные интернет-пользователи.

"Я люблю свою страну, даже если это не взаимно. Так бывает", — объяснила Ксения.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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