Ксения Собчак вступила в спор с агрессивными подписчиками: "У вас конкретно из-за меня бедность?"

Ксения Собчак вступила в неравную борьбу с хейтерами в социальных сетях.
Журналистка опубликовала в Инстаграм* фото с горнолыжного курорта. В своём посте она поразмышляла над тем, как ей удаётся не реагировать на нападки. Собчак объяснила, что видит в нападках в первую очередь отражение эмоций своих хейтеров.
"Вы живёте в такои ненависти к окружающим, а значит и к себе", — выразила своё мнение Ксения.
Собчак тут же дала практический мастер-класс по самообладанию, отвечая на арессивные обвинения подписчиков.
"У вас конкретно из-за меня бедность? Я что-то у кого-то украла? Выступая на корпоративах?" — ответила журналистка в ответ на недовольство одного из фолловеров.
"Очень жаль Ксения, что вы упорно делаете вид, что можно жить как и дальше в стране которой вы живете! А её больше нет, той России! И вас там такой как раньше не предусмотрено! Я думаю плохо для вас всё закончится, не усидеть вам на том же месте!" — писали недовольные интернет-пользователи.
"Я люблю свою страну, даже если это не взаимно. Так бывает", — объяснила Ксения.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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