Самойлова в шоке от экспериментов дочери, которая сама сделала себе экстремальную стрижку: "Это же кошмар!"

Самойлова отругала дочь за самостоятельно отстриженную чёлку

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова показала выходку средней дочери, которая поэкспериментировала со своими волосами.

Фото: ВК-аккаунт Самойловой

10-летняя дочь Самойловой Лея провела эксперимент со своей внешностью. Девочка сама отстригла себе чёлку.

Наследница рэпера Джигана показала результат парикмахерского искусства матери, но та не оценила старания дочери.

Самойлова сняла видео, на котором дочь увереят, что случайно сделала себе стрижку. Девочка довольна результатом, в отличие от звёздной матери.

"Зачем? Ну это не случайно. Это же кашмар!" — сказала шокированная жена Джигана.

Ранее Самойлова с семьёй вынуждена была переехать из особняка с лифтом в более скромный съёмный дом.