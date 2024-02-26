16-летняя дочь Сергея Жукова Ника сняла свой клип о проблемах экологии: "Это такая гордость, ребят"

Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков похвастался достижением дочери Ники, которая сняла свой необычный клип.
Жуков опубликовал в Инстаграм* фрагмент клипа дочери Ники, где она танцует на берегу водоёма под мелодичную музыку, как бы запутавшись в полупрозрачном целлофане.
Артист остался в восторге от творчества дочери.
"Это такая гордость, ребят, я смотрю и дух захватывает. И самое главное, ведь это действительно её беспокоит, и она умеет транслировать это с помощью танца, на языке искусства, а не поливая картины супом, понимаете?" — написал Жуков в своём микроблоге.
Сама Ника Жукова объяснила идею своего клипа в своём ВК-аккаунте.
"Это история о проблеме в экологии нашей природы. Мы постарались донести до вас всю глубину проблемы в современном мире через творчество", — написала девушка под видео.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.